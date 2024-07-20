Galatasaray'dan flaş transfer

Galatasaray Kulübü, yeni transferini resmen açıkladı.

Galatasaray Kulübü, kadın basketbol takımına yaptığı transferi internet sitesinden duyurdu.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Galatasaray Çağdaş Faktoring, 2024/25 sezonu kadro yapılanmasını 190 cm boyundaki Amerikan asıllı Azeri forvet Brianna Fraser’i 1 yıllığına kadrosuna katarak sürdürdü.

Kariyerine kolej basketbolunda, 2015-2019 yılları arasında University of Maryland’de başlayan yeni transferimiz Azerbaycan pasaportunun da bulunması sebebiyle Avrupalı statüsünde kadromuzda yer alabilecek. Son olarak Polonya Ligi ekipleirnden MKS Polkowice'de oynayan, Euroleague ve EuroCup gibi önemli organizasyonlarda da görev alan Brianna Fraser’a hoş geldin diyoruz. Şampiyonluklarla dolu bir Galatasaray kariyeri diliyoruz" denildi.

BRIANNA FRASER KİMDİR?

Yapılan açıklamanın devamında Brianne Fraser şu ifadelerle tanıtıldı:

22 Mayıs 1997 tarihinde Brooklyn’de dünyaya gelen Brianna Fraser, kariyerine kolej liginde, University of Maryland’de başladı. 2015-2019 yılları arasında hem eğitim hem de basketbol hayatını başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra 2019-2020 sezonunda Macaristan’ın Vasas Csata Akademia takımına transfer oldu. Aktif olarak forma şansı bulup, iyi bir yıl geçirdikten sonra Romanya’nın ASC Sepsi SIC takımına transferi gerçekleşti.

Romanya ekibi ile Euroleague elemelerinde ilk defa forma şansı bulan Brianna, daha sonrasıyla kariyerine sırasıyla Lübnan Ligi takımlarından Sporting Al Riyadi Beirut ve Fransa LFB ekibi Flammes Carolo Basket Ardennes’de devam etti. Fransız ekibi ile Eurocup’ta 10 maçta forma giydi. Bu maçlarda 16.6 sayı, 6.5 ribaunt, 2.5 asist, 2.2 top çalma istatistikleri dikkat çekici bir performans ortaya koydu.

Brianna Fraser Fransız ekibi ile ortaya koyduğu oyun ile son olarak EuroLeague Women ekiplerinden Polonya temsilcisi MKS Polkowice forması giydi. Takımı ile çıktığı 15 karşılaşmada, 15.5 sayı, 6.2 ribaunt, 1.7 asist, %52.4 saha içi isabet oranı ile başarılı bir sezonu geride bıraktı.