Galatasaray'dan flaş transfer. Geri döndü

Galatasaray'dan flaş transfer

Galatasaray Kulübü, yeni transferini internet sitesinden resmen açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

2024/25 sezonu kadrosu belirmeye devam eden Galatasaray Çağdaş Faktoring, daha önce 2020/21 sezonunda sarı kırmızılı formamızı giyen tecrübeli oyuncu Quanitra Hollingsworth’ı yeniden kadrosuna ekledi.

Bir kez daha parçalı forma ile mücadele edecek olan Quanitra Hollingsworth’a hoş geldin diyor, şampiyonluklarla dolu bir Galatasaray kariyeri diliyoruz.

Quanitra Hollingsworth kimdir?

1988 doğumlu ve 196 cm boyundaki Quanitra, kariyerinde Amerika’dan Avrupa’ya uzanan geniş bir tecrübeye sahip. Daha önce Minnesota Lynx, New York Liberty ve Seattle Storm gibi WNBA takımlarında forma giyen başarılı oyuncu, Avrupa’da da birçok önemli kulüpte forma giydi.

2020/21 sezonunda ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde takımımızla beraber oynadığı 23 maçta 10.3 sayı ve 5.0 ribaunt ortalamaları yakalarken, saha içi isabet oranı %62.8, serbest atış isabet oranı ise %85.0 olarak dikkat çekmişti. Ayrıca, Euroleague'de 8 maçta 5.5 sayı ve 3.9 ribaunt ortalamalarıyla oynamış ve saha içi isabet oranı %53.8 olarak performans sergilemişti.

2012 yılından bu yana Türk Milli Takım formasını terleten Quanitra, 46 maça çıktı ve maç başına 12.4 sayı ve 7 ribaunt ortalamalarıyla ön plana çıktı.

Son olarak 2021/24 yılları arasında CBK Mersin takımında forma giyen oyuncumuz, şimdi yeniden sarı kırmızılı renkler için ter dökecek. Quanitra Hollingsworth’a 2024/25 Galatasaray Çağdas Faktoring formasıyla üstün başarılar diliyoruz.