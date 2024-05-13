Galatasaray'dan flaş transfer. Resmen açıklandı

Galatasaray, yeni transferini resmen açıkladı. Sarı kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada "Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımımız, eski oyuncularımızdan Alexia Carutasu ile iki yıllık sözleşme imzaladı" denildi.

Açıklamanın devamı şöyle:

"Profesyonel voleybol kariyerine Romanya ekibi CSM Bucharest’te başlayan 2003 doğumlu genç oyuncu, Romanya Milli Takımı ile mücadele ettiği U17 Balkan Şampiyonası’nda en iyi pasör çaprazı seçilmişti.

Ülkemizde ilk olarak Yeşilyurt takımında forma giyen Alexia, Yeşilyurt’un CEV Challenge Kupası’nı kazanmasında önemli bir rol oynayarak MVP ödülünün de sahibi olmuştu.

Alexia, 2021/2022 sezonunda ise kiralık olarak Galatasaray forması giydi.

2022/2023 ve 2023/2024 sezonlarında VakıfBank kadrosunda yer alan oyuncu, burada 2022-2023 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Türk oyuncu statüsünde oynamaya hak kazanan oyuncu Türk Milli Takımı’nda mücadele giyecek.

Alexia’ya yuvasına yeniden hoş geldin der, sarı kırmızılı forma altında başarılar dileriz."