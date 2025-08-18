Galatasaray'dan gece yarısı bombaları

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray, Manchester City forması giyen Manuel Akanji için oyuncunun kulübüne resmi teklif yaptı. Kulüpler arası resmi görüşmeler başladı. Oyuncunun Temsilcisi, Galatasaray ile görüşmek için bu hafta İstanbul'a gelecek.

Galatasaray ayrıca Porto kalecisi Diogo Costa için 20 milyon euro + bonus teklifinde bulundu. Sarı kırmızılılarda kaleci konusunda uzun zamandır Ederson'un ismi geçiyordu. İlk seçenek Brezilyalı kaleci olsa da anlaşma sağlanamaması durumunda Costa tercih edilecek.