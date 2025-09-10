Galatasaray’dan gövde gösterisi! Rus ekibini 103 sayıyla devirdi

Galatasaray MCT Technic, Gloria Pre-Season Games 2025’te karşılaştığı Rus temsilcisi Lokomotiv Kuban’ı 103-96 yendi.

ERRICK MCCOLLUM PARLADI

Sarı-kırmızılılarda Errick McCollum, 6/8 saha içi isabetiyle 19 sayı kaydederek takımın en skoreri oldu.

GALATASARAY'DA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Galatasaray’da James Palmer 17 sayı, Fabian White 15 sayı, Will Cummings 14 sayı, John Meeks 12 sayı ve Muhsin Yaşar 11 sayı ile çift hanelere ulaştı.

KUBAN’DA JEREMIAH MARTIN MAÇIN EN SKORERİ OLDU

Lokomotiv Kuban’da ise Jeremiah Martin 21 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. Patrick Miller 16 sayı, Kassius Robertson 14 sayı, Vince Hunter ise 12 sayı kaydetti.