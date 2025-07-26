Galatasaray’dan gözdağı! Barış Alper şov

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray’dan gözdağı! Barış Alper şov

Galatasaray sahasında Strasbourg ile yaptığı hazırlık maçında Sallai ve Barış Alper'in (2) golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Galatasaray Fransa Ligue 1 ekibi Strasbourg ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

RAMS Park’ta saat 21:00’de başlayan karşılaşmaya Sarı Kırmızılılar, “Günay, Eren Elmalı, I. Jakobs, Abdülkerim, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Lucas Torreira, Mario Lemina, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Barış Alper” ilk 11’yle başladı.

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SALLAI UZAKTAN AVLADI

Henüz mücadelenin başında Sallai’nin ceza sahası dışından attığı jeneriklik golle 5’inci dakikada öne geçen Galatasaray ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

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BARIŞ ALPER SERİYE BAĞLADI

İkinci yarıya da hızlı başlayan Galatasaray, 50’inci dakikada Barış Alper’in kornerden gelen ortaya yaptığı kafa vuruşuyla farkı 2’ye çıkardı.
Bu golün ardından 69’uncu dakikada yine sahneye çıkan Barış Alper kenardan gelen ortaya mükemmel bir şekilde yükseldi ve bir kez daha kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

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GALATASARAY RAHAT KAZANDI

Galatasaray, Liam Rosenior yönetimindeki Strasbourg karşısında rahat bir maç çıkarırken 81’inci dakikada Milos Lukovic konuk ekibin tek golünü atarak farkı 2’ye indirdi.
Kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve Okan Buruk’un öğrencileri sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılarak taraftarı önünde yeni sezon öncesi gövde gösterisi yaptı.

SANE İLK MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray’da ayrıca 75’inci dakikada Roland Sallai’nin yerine oyuna giren yeni transfer Leroy Sane sarı kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.

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