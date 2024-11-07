Galatasaray'dan 'Hakem anlaşması yaptık' diyen Acun Ilıcalı'ya yalanlama 'Arkasındaki sinsi planı ortaya koymakta'

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, yaşanan tartışmalı pozisyonları yabancı hakemlerin değerlendirmesi için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın anlaştığına ilişkin bir paylaşım yapmıştı.

Futbol camiasından tepki alan bu anlaşma açıklamasına ilişkin Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu da bir açıklama yaparak ''Ortada bir karar yokken böyle bir açıklamanın yapılması ciddi bir samimiyetsizliktir.'' diyerek Acun Ilıcalı'yı yalanladı.

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda Süper Lig maçlarındaki tartışmalı pozisyonların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söylemişti. Avun Ilıcalı, bu açıklamasının sonrasında Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile görüştüklerini açıklamıştı. Ancak Hatipoğlu Acun Ilıcalı'yı yalanlayarak sert bir dille eleştirdi.

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ACUN ILICALI: ANLAŞTIK

Acun Ilıcalı, Hatipoğlu ile anlaşmaya vardıklarını ve milli arada tartışmalı pozisyonların yabancı hakemler tarafından değerlendirileceğini belirtti.

Acun Ilıcalı resmi açıklamanın yakında yapılacağını belirterek "Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile yaptığımız uzun görüşmeler sonrasında, her iki takımın bu sezon oynadığı maçlarda yaşanan pozisyonların, yabancı iki hakem tarafından değerlendirilmesi konusunda mutabakata vardık.

İsimlerini ortak görüşle belirlediğimiz iki hakem, milli arada değerlendirmelerini yapacak ve tüm raporlar kamuoyu ile paylaşılacaktır." demişti.

GALATASARAY'DAN JET YALANLAMA

Acun Ilıcalı'nın paylaşımının ardından kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, ''Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın X platformunda yapmış olduğu açıklamayı şaşkınlıkla okudum. Kendisiyle son sezonlar dahil bu sezonki maçların tarafsız hakemler tarafından değerlendirilmesi konusunda görüşmelerimiz olmuştu. Ancak daha ortada bir karar yokken böyle bir açıklamanın yapılması ciddi bir samimiyetsizliktir. Bu paylaşım dahi amacın ne kadar kötü niyetli olduğunu ve arkasındaki sinsi planı ortaya koymaktadır. Her seferinde gösterdiğimiz iyi niyete karşı bu samimiyetsiz tavır, bu kişi ve arkadaşlarının muhatap alınmamaları gerektiğini, ne yazık ki bir kez daha bizlere göstermiştir.'' ifadelerini kullanarak durumu yalandı.