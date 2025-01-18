Galatasaray’dan hakem isyanı

Galatasaray, Süper Lig’in 20. Haftasının açılışında deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Yabacı VAR hakemi uygulamasının yeniden uygulamaya geçtiği ilk mücadeleye yine tartışmalı pozisyonlar damga vurdu. Özellikle Galatasaray’ın beklediği penaltı tartışmaların odağında yer aldı.

Sarı kırmızılıların sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda hakemlere tepki yer aldı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda, "Bizce yerli veya yabancı hakem değil mesele! İsyanımız Cihan Aydın ve Jan Boterberg gibi "kötü" hakemlere" ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda tartışmalı penaltı pozisyonunun görüntüleri yer aldı.



Galatasaray'ın bu paylaşımı, sarı kırmızılı taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.