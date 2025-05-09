Galatasaray'dan harika dönüş: Şampiyonlar Ligi kupası için bir adım kaldı

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Galatasaray'dan harika dönüş: Şampiyonlar Ligi kupası için bir adım kaldı

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, 15 sayı geri düştüğü maçta İspanyol temsilcisi Iberostar Tenerife'yi 80-90 yenerek finale yükseldi. Sarı kırmızılılar pazar günü 20.00'de bu kupayı ilk kez Türkiye'ye getirmek için sahaya çıkacak. Atina'daki karşılaşmayı Ergin Ataman da izledi.

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife'yi 90-80 yenerek finale yükseldi.

Temsilcimizin finaldeki rakibi AEK Athens - Unicaja Malaga eşleşmesinin galibi olacak.

TENERIFE 80 GALATASARAY 90

Salon: SUNEL Arena

Hakemler: Ademir Zurapovic, Yohan Rosso, Gvidas Gedvilas

Tenerife: Giorgi Shermadini 11, Marcelo Huertas 18, Jaime Fernandez 2, Aaron Doornekamp 4, Tim Abromaitis 7, Konstantin Kostadinov, David Kramer 4, Thomas Scrubb 11, Bruno Fitipaldo 7, Ibou Badji 4, Lluis Costa 12

Başantrenör: Txus Vidorreta

Galatasaray: Göksenin Köksal 2, Buğrahan Tuncer 6, Will Cummings 21, Roberts Blumbergs 2, James Palmer Jr. 15, Tyrone Wallace 3, Mike Young 8, Angel Delgado 7, Ebuka Izundu 21, Sadık Emir Kabaca 5

Başantrenör: Yakup Sekizkök

1. Periyot: 24-20 (Tenerife lehine)

Devre: 43-40 (Tenerife lehine)

3. Periyot: 55-64 (Galatasaray lehine)

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