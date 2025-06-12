Galatasaray'ın saat 00.00 sürprizi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Galatasaray resmi sitesinden saat 00.00'da bir paylaşım yapılacağı duyurmuştu.

Alman yıldız Leroy Sane'yi kadrosuna katan Galatasaray resmi internet sitesinden bir paylaşım yaparak saat 00.00'ı işaret etti. Bu durum taraftarlar arasında yeni bir transfer duyurusu mu olacak heyecanı yarattı.

GALATA KULESİNE YANSITMA

Galatasaray "Şampiyonlar Ligi'nin ışıklarını yakıyoruz." ismiyle video yayınladı. Sarı kırmızılılar Galata Kulesi'ne Şampiyonlar Ligi marşı eşliğinde Aslan, Şampiyonlar Ligi logosunu ve Leroy Sane'nin transfer videosunu yansıttı.

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GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM

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Admin Galatasaray Spor Kulübü

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