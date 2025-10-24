Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında Galatasaray’ın Bodo/Glimt’i 3-1 mağlup ettiği maçın yankıları sürüyor.

RAMS Park’taki unutulmaz atmosfer, Norveç basınında gündem olurken, tribünlerden yükselen ıslık seslerinin hoparlörlerle desteklendiği iddiaları tartışma yarattı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ VE AVRUPA LİGİ MAÇLARI HEP BÖYLEDİR"

Norveç basınından Dagbladet, Galatasaray Medya Müdürü Coşkun Gülbahar'a ıslık sesi için hoparlör kullanıp kullanmadıklarını sordu.

Gülbahar konuyla ilgili yaptığı açıklamada iddialara şu şekilde yanıt verdi:

"Tabii ki, ses sadece taraftarlardan geliyor. İstanbul'daki stadımıza ilk gelişiniz mi bilmiyorum. Ama Galatasaray'ın iç saha maçları Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarında hep böyledir. Üç hafta önce Liverpool'a karşı oynadık. O zaman da aynı seviyedeydi. Türk halkının ne kadar özverili olduğunu biliyorsunuzdur, durum böyle. Tabii ki gürültü sadece taraftarlardan geliyor."

RAMS PARK AVRUPA’DA GÜNDEM OLDU

Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knudsen’in maç sırasında kulak tıkacı takarak gürültüden korunmaya çalıştığı görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

RAMS Park atmosferi, bir kez daha Avrupa’nın en gürültülü statlarından biri olarak öne çıktı.