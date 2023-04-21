Galatasaray'dan Icardi açıklaması

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı kırmızılılar, Icardi'nin sağlık durumuyla ilgili de açıklama yaptı.

Galatasaray'dan Icardi açıklaması

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Fatih Karagümrük ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmana devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, topla ısınmayla başladı. Üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sol arka adalesinde orta düzey zorlanma tespit edilen Mauro Icardi’nin tedavisine devam edildi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.30’da yapacağı idmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamlayacak.


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