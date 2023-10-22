Galatasaray'dan Icardi açıklaması. Son durumu belli oldu

Editör: Fatma Demirkaya

Mauro Icardi, dün oynanan Beşiktaş derbisinde bir sakatlık yaşadı.

Arjantinli yıldız maç sonunda stattan sekerek ayrılmıştı.

AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray, Icardi'nin son durumu hakkında bir açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

''Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında dün Beşiktaş ile oynanan maçta sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası ağrıları başlayan ve maç sonrası yapılan değerlendirmede peroneal tendon hasarı belirlenen futbolcumuz Mauro Icardi’nin sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR tetkiklerinde ön görüldüğü gibi sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusu) hasar ve kanama tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.''