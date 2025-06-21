Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması!

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Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması!

Süper Lig devi Galatasaray'ın dün gece İlkay Gündoğan ile anlaştığı ve transferin kısa sürede açıklanacağı yönünde iddialar gündeme gelmişti. Sarı-kırmızılılardan bu konuyla ilgili bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Fransız basınından L'Equipe, Galatasaray'ın, İlkay Gündoğan ile anlaştığını iddia etmişti. Taraftarları heyecanlandıran bu haberin ardından kulüpten bir açıklama yapıldu

GALATASARAY'DAN İLKAY GÜNDOĞAN AÇIKLAMASI

Sarı-kırmızılı takımın transferden sorumlu yöneticisi Abdullah Kavukçu, DHA'ya yaptığı açıklamada İlkay Gündoğan haberinin doğru olmadığını belirtirken, "Galatasaray'ın transferde önceliği Victor Osimhen ve kaleci takviyesi olacaktır. İlkay Gündoğan şu an için gündemimizde bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

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"ANLAM VEREMİYORUZ"

Mario Lemina hakkında çıkan Suudi Arabistan haberleri hakkında açıklama yapan Abdullah Kavukçu "Lemina'ya bir teklif gelmedi, satma gibi bir düşüncemiz yok, Okan hocamız da Lemina'dan memnun, bu çıkarılan yangına anlam veremiyoruz." dedi.

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