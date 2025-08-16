Galatasaray'dan inanılmaz istatistik!

Fatih Karagümrük'ü evinde 3-0 mağlup ederek lige 2'de 2 ile giriş yapan Galatasaray'da istatistikler dikkat çekti.

EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 19 lig maçında mağlup olmadı.



Son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisini 1-0 kaybeden Galatasaray, geçen sezon ise RAMS Park'ta çıktığı 19 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 16 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı son 19 iç saha maçında 49 kez rakip fileleri havalandırırken 15 golü kalesinde gördü.

SON 13 MAÇIN TAMAMINI KAZANDI

Şampiyon Galatasaray, çıktığı son 13 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.



Son yenilgisini geçen sezon ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 13 karşılaşmayı da kazandı.



Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından ligde Samsunspor, Bodrum FK, Trabzonspor, Göztepe ile Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u 3-0, Sivasspor'u 4-1, Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi.



Bu sezonki tek resmi maçını ligin ilk haftasında Gaziantep FK'ye karşı yapan Galatasaray, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, ikinci haftadaki Fatih Karagümrük müsabakasını da aynı skorla kazandı.



Söz konusu müsabakalarda 38 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.



SON 7 MAÇTA GOL YEMEDİ

Galatasaray, çıktığı son 7 resmi müsabakada kalesini gole kapadı.



"Cimbom", 3 Mayıs'ta 4-1 kazandığı Sivasspor maçıyla başlayan süreçte geçen sezon Süper Lig'de Trabzonspor, Göztepe ve Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u ise 3-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de Trabzonspor'u 3-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.



Galatasaray, bu sezon çıktığı Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük müsabakalarını 3-0 kazandı.

