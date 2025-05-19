Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya 'Deli' göndermesi! Paylaşım viral oldu

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Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya 'Deli' göndermesi! Paylaşım viral oldu

Trendyol Süper Lig'de 25. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla ezeli rakiplerine göndermeler yaptı. Ancak sarı-kırmızılılarda en çok dikkat çeken paylaşım ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu hedef alan video oldu. İşte detaylar...

Ligi ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde bitiren Galatasaray, 25. şampiyonluğunu ilan edip beşinci yıldızını taktı. Galatasaray'ın bu başarısı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı.

GALATASARAY SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARIYLA GÖNDERMELER YAPTI

Öte yandan Galatasaray'dan sosyal medyada art arda paylaşımlar geldi. Yapılan paylaşımlarda ezeli rakiplere göndermeler yapıldı.

Yapılan paylaşımda bir paylaşımda ise; Ali Koç, Acun Ilıcalı, Jose Mourinho ve Fenerbahçe'ye dikkat çeken göndermeler yapıldı. Mourinho'ya yapılan 'deli' göndermesi ise gecenin en çok konuşulan konularından biri oldu.

Galatasaray'ın yaptığı paylaşım şu şekilde;

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