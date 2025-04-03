Galatasaray’dan Kadıköy’de harika seri

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe’yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ülker Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Galatasaray’ın gollerini 10 ve 27'inci dakikada penaltıdan Victor Osimhen kaydetti. Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Fenerbahçe karşısında iki kez fileleri havalandırarak, bu sezon gol sayısını 28'e çıkardı.

Galatasaray bu galibiyet ile Kadıköy’deki yenilmezliğini 4 maça çıkardı. Sarı-kırmızılı takımın başında Fenerbahçe'ye karşı ligde 7 müsabakaya çıkan Okan Buruk bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

ÇİFTE KUPA VE 25'İNCİ ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de kazanılan derbi maç sadece kupa mücadelesinde yarı finale yükselme açısından değil, aynı zamanda ezeli rakibini deplasmanda mağlup ederek alınan galibiyet sayesinde moral ve prestij anlamında da büyük önem kazandırdı. Camiada böyle maçlar, takımın sezon hedeflerine ulaşma çabasında önemli kilometre taşları olarak görülürken, taraftarlar için de büyük coşku kaynağı oldu. Bu zafer, teknik ekip ve oyunculara olan güveni artırırken, Süper Lig şampiyonluğu için motivasyon sağlaması açısından kritik bir rol oynadı.

Bu sene Galatasaray için çifte kupa hedefi ve 25'inci şampiyonluğu kazanarak 5'inci yıldızın takılması için geri sayım başladı. Sarı-kırmızılı takım kupada turlarken, ligde haftaya BAY gireceği için Okan Buruk takıma bugün jenerasyon idmanı yaptırıp 2 veya 3 gün izin verecek.