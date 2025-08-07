Galatasaray'dan kaleye sürpriz isim!

Leroy Sane ve Victor Osimhen gibi yıldız transferler ile hücum hattını güçlendiren Galatasaray, yönünü kaleci transferine çevirdi. Cimbom'da rota, Ederson ve Donnarumma gibi oldukça isimli ve maliyetli transfer hedeflerinden daha makul oyunculara dönmüş gibi gözüküyor.

GALATASARAY'IN YENİ HEDEFİ DOMINIK GREIF



Galatasaray, Mallorca'da forma giyen Slovak kaleci Dominik Greif'i de listesine aldı. Sarı-kırmızılılar, Slovak eldiven Dominik Greif'i transfer etmek için ilk teklifini İspanyol kulübüne gönderdi.



28 yaşındaki Greif'in de Mallorca'dan ayrılmaya sıcak baktığı ifade öğrenildi.

