Galatasaray'dan kaleye sürpriz isim!

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'dan kaleye sürpriz isim!

Kaleci transferi yapmak isteyen Galatasaray'ın son olarak Manchester City'de forma giyen Ederson ile anlaştığı iddia edilmişti. Herkes bu transferin bitmesini beklerken, sarı-kırmızılıların gündeminde farklı bir ismin olduğu öne sürüldü.

Leroy Sane ve Victor Osimhen gibi yıldız transferler ile hücum hattını güçlendiren Galatasaray, yönünü kaleci transferine çevirdi. Cimbom'da rota, Ederson ve Donnarumma gibi oldukça isimli ve maliyetli transfer hedeflerinden daha makul oyunculara dönmüş gibi gözüküyor.

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Cengiz Ünder'den 3 yıllık imzaFenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Cengiz Ünder'den 3 yıllık imza

r.jpg

Fatih Terim'den büyük sürpriz! Yeni adresi belli oldu: Herkesi şaşırtan imzaFatih Terim'den büyük sürpriz! Yeni adresi belli oldu: Herkesi şaşırtan imza

GALATASARAY'IN YENİ HEDEFİ DOMINIK GREIF

Galatasaray, Mallorca'da forma giyen Slovak kaleci Dominik Greif'i de listesine aldı. Sarı-kırmızılılar, Slovak eldiven Dominik Greif'i transfer etmek için ilk teklifini İspanyol kulübüne gönderdi.

28 yaşındaki Greif'in de Mallorca'dan ayrılmaya sıcak baktığı ifade öğrenildi.

Transferi resmen duyurdular! Kim Min-jae İstanbul'a iniyor: Fenerbahçeliler şok olduTransferi resmen duyurdular! Kim Min-jae İstanbul'a iniyor: Fenerbahçeliler şok oldu

Galatasaray lisansını çıkartmamıştı! Nelsson'a flaş talipGalatasaray lisansını çıkartmamıştı! Nelsson'a flaş talip

İsrailli futbolcunun transferine Gazze engeli!İsrailli futbolcunun transferine Gazze engeli!

Halkbank 3 imzayı birden açıkladı!Halkbank 3 imzayı birden açıkladı!

Son Haberler
Yeni Genelkurmay Başkanı ünlü siyasi lider ile davalık
Yeni Genelkurmay Başkanı ünlü siyasi lider ile davalık
Hatay’da 2 firari tutuklandı!
Hatay’da 2 firari tutuklandı!
Galatasaray'dan kaleye sürpriz isim!
Galatasaray'dan kaleye sürpriz isim!
İltihapla savaşan mucize ot! Sağlık için bardak bardak için
İltihapla savaşan mucize ot! Sağlık için bardak bardak için
Açılım tiyatrosunda ‘Seçim’ rötarı!
Açılım tiyatrosunda ‘Seçim’ rötarı!