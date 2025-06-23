Galatasaray'dan KAP açıklaması

Galatasaray, KAP’a yaptığı açıklamada 2030-2035 sezonları arasındaki loca ve VIP koltuk gelirlerini bugünden devrettiğini ve bu anlaşma kapsamında 5 milyar TL’lik nakit kaynak sağladığını duyurdu. Gelirin kalan kısmı ilerleyen tarihlerde tahsil edilecek.

GALATASARAY'DAN KAP AÇIKLAMASI

"Şirketimizin 30.05.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararında yer alan hususlar, Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. tarafından 23 Haziran 2025 tarihli revize edilmiş değerleme raporuna istinaden yeniden karara bağlanmıştır.

Yönetim Kurulumuzun 23.06.2025 tarihli kararı ile,

Şirketimizin 2029-30 sezonu sonuna kadar haiz olduğu loca ve koltuk pazarlama haklarının yetki belgeli kuruluştan alınan değerleme raporu kapsamında 207,413 milyon ABD$ bedelle ve 5 yıl süreyle uzatılmasına, (2030-2035 sezonu sonuna kadar olmak üzere) bahse konu devir bedelinin 5.000.000.000-TL'lik kısmının Kulübün ilk yazılı talebi üzerine, talepten itibaren 5 iş günü içinde nakden ve defaten ödenmesine, bakiyenin ise Şirketimiz ile Galatasaray Spor Kulübü arasında ileride ayrıca kararlaştırılacak tarihlerde ödenmesine karar verilmiştir.

Değerleme Raporunun sonuç bölümü aşağıda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'in Galatasaray Spor Kulübü'nden Loca, VIP ve Kombine Koltuk Pazarlama Hak ve Gelirlerini devraldığı Devir Sözleşmesi'nin sözleşme bitiş tarihi olan 31 Mayıs 2030 tarihinde aynı koşullarda 10 yıl süre ile uzatılması vesilesiyle ortaya çıkacak pazar değeri Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun Seri:III N62.1 tebliğinde tanımlanan değerleme standartları çerçevesinde, 31 Mayıs 2025 ("Değerleme tarihi") tarihi itibarıyla 321,494 milyon ABD doları olarak hesaplanmıştır. Söz konusu sözleşmenin 5 yıl süre ile uzatılması vesilesiyle ortaya çıkacak pazar değeri ise 207,413 milyon ABD doları olarak hesaplanmıştır."