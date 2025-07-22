Galatasaray'dan karar! 2. Lig'de mücadele edecekler

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türk voleybolunun gelişimi adına her geçen gün ileriye adım atan Galatasaray, bu sezon ikinci ligde de mücadele edecek. Kulübümüz, köklü voleybol geleneği ve spor kültürünü gelecek nesillere aktarmak için voleybol şube olarak alınan kararda, altyapı oyuncularımız hem Kadınlar hem de Erkekler 2. Ligi'nde yer alacak." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'ın voleybolda mücadelesinin bu sezon daha fazla büyüdüğünün vurgulandığı duyuruda, "Genç yeteneklerimizle geleceği inşa edecek kadromuzla 2. Lig’de de yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. 2025-2026 sezonunda hem üst ligdeki profesyonel takımımızla hem de 2. Lig'de mücadele edecek olan genç ve dinamik kadromuzla sahalarda olacağız." denildi.

Sarı-kırmızılı kulüp, Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde de A takımlarıyla mücadele ediyor.