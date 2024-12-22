Galatasaray'dan Kayseri'de gol resitali! Bu maçta her şey var

Süper Lig'in 17. Haftasında Galatasaray, Kayserispor'a konuk oldu. Bol gollü geçen maçta Galatasaray, Kayserispor'u 4-1 mağlup etti.
Ligdeki en yakın rakibi Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanından 1 puanla ayrılmıştı. Galatasaray, puan farkını 8’e çıkarttı.
Maçın 59. dakikada bir taraftar sahaya atlayıp Galatasaraylı futbolcularla fotoğraf çektirmek istedi. Güvenlik güçleri taraftara müdahale etti. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası Galatasaray tribünleri karıştı. Maç 3-4 dakika durdu.
MAÇTAN POZİSYONLAR
2. dakikada Victor Osimhen, penaltıdan attığı golle Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. 14. dakikada Kayserisporlu Bahoken, topu ağlara gönderdi. Skora denge geldi. 29. dakikada sahneye Barış Alper Yılmaz çıktı. Barış, attığı golle Galatasaray'ı tekrar öne geçirdi. İkinci yarıda Yunus Akgün sahneye çıktı. 51. dakikada Yunus, attığı golle Kayserispor karşısında farkı 2'ye çıkardı. Skor 3-1. 71. dakikada Victor Osimhen'in attığı golle Galatasaray, Kayserispor karşısında 4-1 öne geçti.
Barış Alper Yılmaz, 87. dakikada tekrar sahneye çıktı. Attığı mükemmel golle skoru 5-1'e getirdi. Galatasaray, Kayserispor'u 5-1 mağlup etti.
Galatasaray'ın 4. dakikada penaltı kazandığı pozisyon tepkilere neden oldu. Beşiktaş taraftarları verilen penaltı sonrası tepki yağdırdı.
BEŞİKTAŞ TARAFTARI İSYAN ETTİ
Beşiktaş taraftarları, Galatasaray'ın penaltısı sonrası dün oynanan Beşiktaş-Alanyaspor maçında verilmeyen penaltıyı gündeme getirdi.
Jakobs'un pozisyonunu Rafa Silva'nın pozisyonuna benzeten siyah-beyazlı taraftarlar, ''Dün Beşiktaş‘a aynı el pozisyonunda penaltı vermeyenler bugün Galatasaray‘a 2. dakikada Penaltı verdi. Yazıklar olsun!'' yorumlarını yaptı.