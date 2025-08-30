Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu kararı

Sarı-kırmızılıların Benfica ile yaptığı anlaşmada 'ön alım' maddesi yer alıyor. Galatasaray'ın madde gereği Benfica'ya 5 günlük cevap hakkı bulunurken, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosunda yer almama riski mevcut. Bu konuda Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan açıklama yaptı.

"KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN TRANSFERİNE ENGEL OLMAYACAĞIZ"

Yazgan "Benfica, Kerem Aktürkoğlu için hakkımızı kullanıp kullanmayacağımızı sordu. 5 iş günü süresi, 5 Eylül'de sona eriyor. Avrupa listesi sonrasında. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bu gerçeklikten bihaber olarak bu süreci götürmüş olmasını şaşkınlıkla takip ediyoruz. Hangi takımı tutarsak tutalım, Türkiye sınırı dışında hepimizin üst kimliği olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bu kimliğin önüne geçer. Galatasaray, Türk olmayan takımları yenme gayesiyle kurulmuş bir takımdır. Galatasaray, Türk futbolunun hamisi, Galatasaray Başkanı da Türk futbolunun abisi konumundadır. Rakibimiz bize akılalmaz iftiralarla saldırıyor. Galatasaray, onlara bir kez daha doğruyu gösteriyor ve ahlak dersi veriyor. Kulübümüz, Kerem Aktürkoğlu transferinde Avrupa listesine engel olmak gibi bir tutum içinde olmayacak. Bu vesileyle Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Samsunspor'a da başarılar dilemek istiyorum."