20 milyonluk imza: Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu için flaş karar

Transfer döneminin başlamasıyla girişimlerine devam eden Galatasaray'da, bir yandan da kulüp içi dengeler için kararlar alınıyor.

ÜÇÜNCÜ İMZASINI ATMAK ÜZERE

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'daki üçüncü imzasını atmak üzere olduğu öğrenildi. 2020 yazında Erzincan'dan transfer edilen Kerem, kısa sürede ortaya koyduğu performansla Aralık 2021'de zamlı mukaveleye imza atmış ve yıllık maaşını 10 milyon Lira'ya çıkarmıştı.

Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyduktan sonra bir anda vites yükselten 24 yaşındaki kanat oyuncusu, bir zamlı mukaveleye daha imza atmaya hazırlanıyor.

MENAJERİYLE ANLAŞILDI

Genç yıldızın menajeriyle kulüp yetkililerinin önceki akşam bir araya geldiği ve sözleşme şartlarında mutabakata varıldığı öğrenildi.

Kerem'in yeni maaşının 1 milyon Euro seviyesine karşılık olarak 20 milyon Lira bandında bir rakama karşılık geleceği belirtiliyor.

AVRUPA'DAN TAKİPÇİSİ ÇOK

Galatasaray'ın yanı sıra Türk Milli Takımı formasıyla da yıldızını parlatan Kerem Aktürkoğlu'nu özellikle Fransa, Almanya ve İspanya'dan kulüpler ciddi olarak takip ediyor.

Sarı-Kırmızılı kulübe ara transfer döneminin sonuna doğru Avrupa kulüplerinden önemli teklifler gelebileceği ifade ediliyor.

Galatasaray'da plan Kerem'i sezon sonuna kadar kadroda tutup Şampiyonlar Ligi avantajıyla beraber daha yüksek rakamlara satabilmek olacak.

PÜRÜZLER ÇÖZÜLECEK

Bu sezon 22 resmi maçta 8 gol 3 asistlik bir performans ortaya koyan Kerem'in de Galatasaray'la şampiyonluk yaşadıktan sonra yurt dışına gitmeyi planladığı, gelen haberler arasında yer alıyor

Bu arada Kerem'in yeni sözleşmesinde bir çıkış maddesinin olacağı da öğrenildi. Ancak son rakam konusunda kesin bir mutabakata varılamadığı bildirildi.

Galatasaray Yönetimi, sözleşmede en azından 25 milyon Euro gibi bir rakam yer almasını istiyor.

Kerem cephesinde maksimum 15 milyon Euro'luk bir beklenti söz konusu. Ancak bu pürüzün de çözülmesine artık kesin gözüyle bakılıyor.