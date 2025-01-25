Galatasaray'dan Kocaelispor'a gitti

Kaynak: İHA
Galatasaray'dan Kocaelispor'a gitti

Trendyol 1.Lig’in lideri Kocaelispor Galatasaray’dan Batuhan Şen’i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer etti.

Lider Kocaelispor’da yeni teknik direktör İsmet Taşdemir’in göreve gelmesinin ardından ara transfer döneminde hareketlilik yaşıyor. Yeşil-siyahlılar Galatasaray’dan kaleci Batuhan Şen resmen kadroya katıldı.

KOCAELİSPOR'DAN AÇIKLAMA

"Futbolcu Batuhan Ahmet Şen’in kulübümüze 2024-2025 futbol sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere geçici transferi hususunda Galatasaray A.Ş. ile anlaşma sağlanmış olup, futbolcu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Futbolcunun satın alma opsiyonunun kulübümüz tarafından kullanılması hallerinde futbolcu ile 01.07.2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2+1 yıllık profesyonel futbolcu sözleşmesi yürürlüğe girecektir” denildi.

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