Galatasaray'dan Kocaelispor'a gitti

Lider Kocaelispor’da yeni teknik direktör İsmet Taşdemir’in göreve gelmesinin ardından ara transfer döneminde hareketlilik yaşıyor. Yeşil-siyahlılar Galatasaray’dan kaleci Batuhan Şen resmen kadroya katıldı.

KOCAELİSPOR'DAN AÇIKLAMA

"Futbolcu Batuhan Ahmet Şen’in kulübümüze 2024-2025 futbol sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere geçici transferi hususunda Galatasaray A.Ş. ile anlaşma sağlanmış olup, futbolcu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Futbolcunun satın alma opsiyonunun kulübümüz tarafından kullanılması hallerinde futbolcu ile 01.07.2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2+1 yıllık profesyonel futbolcu sözleşmesi yürürlüğe girecektir” denildi.