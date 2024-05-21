Galatasaray'dan Konyaspor maçı hamlesi

Kaynak: AA
Galatasaray'dan Konyaspor maçı hamlesi
Galatasaray Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında lider Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile mücadele edecek. Şampiyon olması için en az 1 puan alması gereken sarı-kırmızılılar kritik maç öncesi hazırlıklarına başladı.

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Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

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Geniş alanda rondo ve topa sahip olma antrenmanı ile devam eden idmanda dört takımlı turnuva yapıldı. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

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Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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