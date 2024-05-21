Galatasaray'dan Konyaspor maçı hamlesi

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında lider Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile mücadele edecek. Şampiyon olması için en az 1 puan alması gereken sarı-kırmızılılar kritik maç öncesi hazırlıklarına başladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Geniş alanda rondo ve topa sahip olma antrenmanı ile devam eden idmanda dört takımlı turnuva yapıldı. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.