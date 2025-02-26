Galatasaray Daikin'den kritik galibiyet

Düzenleme: Kaynak: AA
Galatasaray Daikin'den kritik galibiyet

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasından ertelenen maçta Galatasaray Daikin, konuk ettiği Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti.

Galatasaray Daikin, Sultanlar Ligi'nde erteleme maçında konuk ettiği Türk Hava Yolları'nı set vermeden 3-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılar normal sezonu ilk 4’te bitirme yolunda kritik galibiyete imza attı

GALATASARA DAİKİN 3 TÜRK HAVA YOLLARI 0

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erol Akbulut, Selçuk Görmen

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Timmerman, Carutasu, Lazovic, Ayçin Akyol, Bongaerts (Eylül Yatgın)

Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Buse Kayacan Sonsırma, Ada Germen Korkmaz, Çağla Çiçekoğlu, Orthmann, Alecrim, Melis Durul, Emine Arıcı)

Setler: 25-23, 25-14, 25-18

Süre: 74 dakika (23, 22, 29)

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