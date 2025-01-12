Galatasaray'dan kritik galibiyet! Barış Alper Yılmaz sahnede

Süper Lig’in 19. hafta maçında Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı’nda oynanacak olan mücadele saat 19.00’da başladı.
İki takımında karşılıklı gol bulduğu maçta Galatasaray Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Galatasaray'ın 2 golünü de Barış Alper Yılmaz kaydetti.
İŞTE GOLLER!
42. dakikada Barış Alper Yılmaz, attığı golle Galatasaray'ı Başakşehir karşısında 1-0 öne geçirdi. İlk yarı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
53. dakikada Başakşehirli Piatek, skoru eşitledi. 6 dakika sonra Barış Alper Yılmaz tekrar sahneye çıktı. 59. dakikada Galatasaray, Başakşehir karşısında tekrardan 2-1 öne geçti.
Maç 2-1 Galatasaray'ın galibiyeti ile sonuçlandı.