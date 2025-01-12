Galatasaray'dan kritik galibiyet! Barış Alper Yılmaz sahnede

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Galatasaray'dan kritik galibiyet! Barış Alper Yılmaz sahnede

Süper Lig’in 19. hafta maçında Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Heyecanlı geçen maçta Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Süper Lig’in 19. hafta maçında Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı’nda oynanacak olan mücadele saat 19.00’da başladı.

İki takımında karşılıklı gol bulduğu maçta Galatasaray Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Galatasaray'ın 2 golünü de Barış Alper Yılmaz kaydetti.

İŞTE GOLLER!

42. dakikada Barış Alper Yılmaz, attığı golle Galatasaray'ı Başakşehir karşısında 1-0 öne geçirdi. İlk yarı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

53. dakikada Başakşehirli Piatek, skoru eşitledi. 6 dakika sonra Barış Alper Yılmaz tekrar sahneye çıktı. 59. dakikada Galatasaray, Başakşehir karşısında tekrardan 2-1 öne geçti.

Maç 2-1 Galatasaray'ın galibiyeti ile sonuçlandı.

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