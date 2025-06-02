Galatasaray'dan kritik karar! Osimhen için resmi açıklama

Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Ekol TV'ye verdiği özel röportajda, Napoli'nin yıldız golcüsüyle ilgili son durumu değerlendirdi.

Başkan Yardımcısı Yelkencioğlu, yaptığı açıklamada Victor Osimhen'in transferiyle ilgili Galatasaray'ın bakış açısını net bir şekilde ortaya koydu.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Ekol TV Spor Muhabiri Sezgin Gelmez’e, Osimhen’in transfer durumuna ilişkin özel açıklamalarda bulundu.

"OSIMHEN’İN GÖNLÜ BURADA"

Galatasaray'ın 26 yaşındaki yıldız oyuncusu Osimhen’in Galatasaray’daki geleceğine ilişkin konuşan Yelkencioğlu, kararın tamamen oyuncuya ait olduğunu belirtti. "Öncelikle onun kararı, onun kararını bekliyorum. Giderse zaten maddiyat için gidecektir. Çünkü gönlü burada, onu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

OSIMHEN İÇİN 45 MİLYON EURO

Suudi Arabistan'dan gelen tekliflere değinen Yelkencioğlu, "26 yaşında tabii ki maddiyat da çok önemli. Çünkü büyük rakamlar konuşuluyor. Son rakamı bilemiyorum nereye geliriz ama Suudi Arabistan'dan gelen rakamlar 45 milyon Euro civarında. Göreceğiz, bekliyoruz" sözleriyle transferdeki son durumu aktardı.

GALATASARAY OYUNCULARINI BAĞRINA BASIYOR

Galatasaray'ın oyuncularına olan sevgisini dile getiren Yelkencioğlu, taraftarın tüm oyuncuları bağrına bastığını vurguladı. "Aslında Galatasaray taraftarı bütün oyuncularımızı, hepsini bağrına basıyor. Mertens,Torreira, Muslera gibi" diyerek Galatasaray camiasının oyuncularına verdiği değere dikkat çekti.

FENERBAHÇE’YE VEDA GÖNDERMESİ

Fenerbahçe'nin Edin Dzeko ve Dusan Tadic için yemekhanede yaptığı vedalaşmaya üstü kapalı bir şekilde değinen Yelkencioğlu, "Biz oyuncularımız giderken nasıl uğurluyoruz? Başka yerlerde nasıl uğurlanıyor görüyorsunuz" dedi.

GALATASARAY’DAN KOPAMIYORLAR

Galatasaray'ın oyuncularına duyduğu vefayı ve oyuncuların kulüple aralarındaki güçlü bağı anlatan Yelkencioğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Galatasaray'a yakışır şekilde oyuncularımıza veda ediyoruz. Onlar da hiçbir zaman Galatasaray'ı unutmuyorlar. Görüyorsunuz eskiden bizde oynayan oyuncuların çoğu hala Florya'ya, Kemerburgaz'a geliyorlar. Sanki dün gitmiş gibi. Aidiyetleri var, seviyorlar. Kopamıyorlar Galatasaray'dan"