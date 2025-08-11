Galatasaray'dan Kulüpler Birliği'nde Fenerbahçe'ye büyük operasyon! Ali Koç'a darbe

Kulüpler Birliği'nin son toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, görevi Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a devretti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in 'Ertuğrul Doğan' bizi adayımızdır' dediği toplantıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

"ALİ KOÇ BİR ANDA ADAYSIZ VE DESTEKSİZ KALDI"

Yaşananları 343 YouTube kanalında anlatan İbrahim Seten şunları söyledi:

"Toplantıdan önce bir yemek vardı. Ali Koç, Burak Kızılhan, Fatih Saraç, Süleyman Hurma beraber yediği. O yemekte Kulüpler Birliği için Fatih Saraç'ın başkanlığı konuşulmuş. Fatih Saraç 'Ben istemem' demiş. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya gündeme gelmiş. Özkaya onlara 'Ben hazırım' demiş. O gece 6-7 kulüp başkanı ile görüşme yapılmış. Hepsi 'Evet destek veririz' demişler. Sabahaleyin 'Tamam' diyenlerin hepsi bir anda Ertuğrul Doğan'ın tarafına geçmiş.

Ali Koç tarafının aday gösterdiği Murat Özkaya daha ilk konuşmada 'Ben Ertuğrul Doğan lehine çekiliyorum' demiş. Bir anda Ali Koç ekibi adaysız ve desteksiz kalmış. İttifakla Ertuğrul Doğan seçiliyor. Dursun Özbek 'Biz destekliyoruz' diyerek anlatıyor.

"FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SPATULA İLE KAZIDILAR"

Yönetim kurulu ve icra kurulu belirleme safhasında yönetim kuruluna girmesi beklenen Fatih Saraç ve Süleyman Hurma gibi Ali Koç'a yakın isimler yedek üye olarak yazıldı. İcra Kurulu'na da dört kişi alındı. Dördü de Galatasaraylı. İsimleri söylüyorum. Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil. Bunların hepsi Galatasaraylıymış. Bırakın Kulüpler Birliği'nde Fenerbahçe üstünlüğünün devam etmesini spatula ile kazımışlar onları oradan.

"KULÜPLER BİRLİĞİ'NDE DARBE YAPARAK YÖNETİMİ ELE GEÇİRDİLER"

Fenerbahçe tarafı bunu bir darbe olarak görüyor ama darbe kulüplere karşı değil Türkiye Futbol Federasyonu'na. Bunun arkasında Dursun Özbek ile beraber Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ var. Dursun Özbek büyük operasyon yaptı. Bunun sonrası çok masum olmaz. TFF'nin en büyük destekçisi Kulüpler Birliği'nde darbe yaparak yönetimi ele geçirdiler. Artık TFF'ye Kulüpler Birliği'nden destek gelmez."