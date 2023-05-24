Galatasaray’dan Lucas Torreira hamlesi

Editör: Ökkeş Bölükbaşı
Galatasaray, sezon başında Arsenal’den kadrosuna kattığı ve gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerinin radarına giren Lucas Torreira’yı, Teknik direktör Okan Buruk’un isteği üzerine gelecek sezon kadroda tutmak için harekete geçti.
Sarı-kırmızılı ekip, İtalya’dan talipleri olduğu bilinen deneyimli futbolcuyu takımda tutmak adına sözleşmesinde iyileşmeye gidecek.
SÜPER LİG'DE 29 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Süper Lig’de 29 maça çıkan Lucas Torreira gösterdiği performans ile göz doldurmuştu