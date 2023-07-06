Galatasaray'dan Mady Camara hamlesi

Galatasaray yönetimi Yunanistan ekiplerinden Olympiakos'ta forma giyen Mady Camara için 4 milyon Euro'luk bir transfer teklifi yaptı.

Galatasaray'dan Mady Camara hamlesi

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Spor Toto Süper Lig’de şampiyon olarak ülkemizi Avrupa’da temsil edecek olan Galatasaray’da transfer çalışmaları devam ediyor. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları başlamadan kadrosuna gerekli takviyeleri yapmaya sarı-kırmızılılar için flaş bir isim gündeme geldi.

İTALYA'YA GİTMEK İSTİYOR
Afrika basınının haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim Yunanistan ekiplerinden Olympiakos’ta forma giyen Mady Camara için ilk teklifini yaptı. Galatasaray’ın transferde mutlu sona ulaşmak için Olympiakos’a 4 milyon Euro bonservis bedeli teklif ettiği belirtilirken Ganalı yıldızın kariyerine İtalya’da devam etmek istediği iddia edildi.

GOL ATAMADI
2022-2023 sezonunu Serie A ekiplerinden Roma’da kiralık olarak geçiren Mady Camara burada çıktığı 20 maçta gol atamazken 1 asist kaydetti.

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