Galatasaray'dan Mady Camara hamlesi

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Spor Toto Süper Lig’de şampiyon olarak ülkemizi Avrupa’da temsil edecek olan Galatasaray’da transfer çalışmaları devam ediyor. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları başlamadan kadrosuna gerekli takviyeleri yapmaya sarı-kırmızılılar için flaş bir isim gündeme geldi.

İTALYA'YA GİTMEK İSTİYOR

Afrika basınının haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim Yunanistan ekiplerinden Olympiakos’ta forma giyen Mady Camara için ilk teklifini yaptı. Galatasaray’ın transferde mutlu sona ulaşmak için Olympiakos’a 4 milyon Euro bonservis bedeli teklif ettiği belirtilirken Ganalı yıldızın kariyerine İtalya’da devam etmek istediği iddia edildi.

GOL ATAMADI

2022-2023 sezonunu Serie A ekiplerinden Roma’da kiralık olarak geçiren Mady Camara burada çıktığı 20 maçta gol atamazken 1 asist kaydetti.