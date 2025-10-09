Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mardin'de GS Store mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

Artuklu ilçesindeki bir alışveriş merkezindeki açılış programda konuşma konuşma yapan Dursun Özbek, Galatasaray'ın başarılarıyla Mardin'de de kazançların artacağına inandığını söyledi.

Özbek, "Bütün Galatasaraylıları buradan forma almaya davet ediyorum. Mardin'de de sizin gibi taraftarlarımız olduğu için son derece memnunum. Galatasaray'ı desteklemeye de devam. Şampiyonluklarımız da inşallah birlikteliğimizi devam ettirecektir" dedi.

Mağazada Galatasaray ürünleri ve formalarının yanı sıra Victor Osimhen'e özel hazırlanan kutuların da bulunduğunu anlatan Özbek, tüm taraftarları bu kutuları almaya çağırdı.

Daha sonra Özbek, Galatasaray eski Başkanı Adnan Polat ile mağazanın açılışını yaptı.