Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak kritik Liverpool karşılaşması öncesinde yıldız golcü Mauro Icardi'yi Liverpool maçında ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.

Arjantinli futbolcu için kulüp sağlık ve performans ekibi tarafından özel bir çalışma programı hazırlandı.

Son dönemde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tam formuna ulaşamayan Icardi, fiziksel olarak %100 seviyeye gelene kadar Süper Lig maçlarının ikinci yarılarında oyuna dahil olacak. Bu süreçte maç temposunu artırması ve sakatlık riskinden uzak kalınması planlanıyor.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör belli oldu! Anlaşma sağlandı: Tam 3 tane Şampiyonlar Ligi kupası var

Süper Lig devi transferde bombayı patlattı! Sadio Mane İstanbul'a geliyor: Havalimanı dolup taşacak

MAURO ICARDI LIVERPOOL KARŞISINDA İLK 11'DE SAHADA OLACAK

Okan Buruk'un, Şampiyonlar Ligi'nde büyük önem taşıyan Liverpool maçında Mauro Icardi'yi ilk 11'de sahaya çıkarma kararı aldığı kaydedildi. Liverpool maçına kadar Mauro Icardi'nin durumunun, Galatasaray cephesinde yakından takip edilmeye devam edecek.

Fenerbahçe'nin başına geçecek mi? Aykut Kocaman'dan resmi açıklama: Sadettin Saran'ın teklfine de cevap verdi

TFF'den flaş Vincenzo Montella kararı!

Fenerbahçe sol bekte kiralık aşkına döndü!

Beşiktaş ekside!

Dünya devinin teknik direktörü sakatlandı!