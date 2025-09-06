Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!

Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!

Süper Lig'e 4'te 4 ile başlayan Galatasaray'da geçtiğimiz sezon çapraz bağları kopan Mauro Icardi'de yavaş yavaş süre almaya başladı. Sarı-kırmızılıların bu sezon yine büyük beklentiler içerisinde olduğu Arjantinli yıldız için teknik direktör Okan Buruk'un verdiği karar ortaya çıktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak kritik Liverpool karşılaşması öncesinde yıldız golcü Mauro Icardi'yi Liverpool maçında ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.

Arjantinli futbolcu için kulüp sağlık ve performans ekibi tarafından özel bir çalışma programı hazırlandı.

Son dönemde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tam formuna ulaşamayan Icardi, fiziksel olarak %100 seviyeye gelene kadar Süper Lig maçlarının ikinci yarılarında oyuna dahil olacak. Bu süreçte maç temposunu artırması ve sakatlık riskinden uzak kalınması planlanıyor.

MAURO ICARDI LIVERPOOL KARŞISINDA İLK 11'DE SAHADA OLACAK

Okan Buruk'un, Şampiyonlar Ligi'nde büyük önem taşıyan Liverpool maçında Mauro Icardi'yi ilk 11'de sahaya çıkarma kararı aldığı kaydedildi. Liverpool maçına kadar Mauro Icardi'nin durumunun, Galatasaray cephesinde yakından takip edilmeye devam edecek.

