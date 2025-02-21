Galatasaray’dan Maydonoz döner iddiasına yanıt geldi

FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesiyle Maydonoz Döner'e düzenlenen operasyonun ardından dikkat Galatasaray Kulübü açıklama yaptı.



Antalya merkezli 31 şehirde yapılan operasyonda, aralarında 10 kamu personelinin de bulunduğu 353 şüpheli gözaltına alındı. Sosyal medyada, Maydonoz Döner'in Galatasaray'a sponsor olduğu yönünde paylaşımlar yapıldı.



Bu paylaşımlar üzerine Galatasaray Kulübü "Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama A.Ş ile kulübümüzün ve / veya iştiraklerinin herhangi bir sponsorluk anlaşması bulunmamaktadır." açıklamasını yaptı.



Öte yandan açıklamanın devamında "Bu şirket ile kulübümüzü iltisaklı gösteren şahıslar ve kurumlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır." denildi.