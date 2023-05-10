Galatasaray'dan milyon liralık tribün hasılatı. Kulüp rekoru kırıldı

Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı mücadeleyi Nef Stadyumunda 47 bin kişi takip ederken Sarı Kırmızılılar, yenilenen kombinelerden 320 milyon TL hasılat yaptı.

Galatasaray'dan milyon liralık tribün hasılatı. Kulüp rekoru kırıldı

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'ın Başakşehir ile oynandığı maçı hafta içi oynanmasına rağmen Nef Stadyumu'nda 47 binden fazla taraftar izledi.

KOMBİNELERE İLGİ BÜYÜK
Sabah'ın haberine göre; Bu sezon iç sahada 46 bin ortalama yakalayan Galatasaray, en fazla tribün doluluk (yüzde 88) oranına sahip kulüp konumunda. Şampiyonluk havasına giren taraftarlar bir süre önce yenilemeye sunulan kombinelere büyük ilgi gösterdi.

KULÜP REKORU KIRILDI
Kısa sürede 27 bin kombine kart yenilendi ve Galatasaray'ın kasasına 320 milyon TL sıcak para girdi. Yüzde 400'e yakın zam yapılmasına rağmen bu sezonki tribün geliri şimdiden 3'e katlandı ve kulüp rekoru kırıldı.

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