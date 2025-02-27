Galatasaray’dan Mourinho’ya bir tepki daha geldi: Ben bir insanım

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Galatasaray’dan Mourinho’ya bir tepki daha geldi: Ben bir insanım

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho’nun derbi sonrası söylediği sözlere sarı kırmızılılardan bir tepki daha geldi. Sarı kırmızılıların yardımcı antrenörü Ismael Garcia Gomez, İspanyol basınına sert açıklamalar yaptı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası Jose Mourinho'nun "Maymun gibi zıpladılar" ifadesinin yankıları sürüyor. Okan Buruk'un yardımcısı Ismael Garcia Gomez, Portekizli çalıştırıcının sözleri için İspanyol basınına açıklamada bulundu.

Gomez yaptığı açıklamada, "3 yıl sonra İspanya'daki meslektaşlarımla sportif olmayan nedenlerle konuşuyorum. Tamamen uygunsuz sözler." ifadelerini kullandı.

Gomez ayrıca, "Mourinho'nun sözlerini anlamıyorum. Ben bir insanım, maymun değilim. Bu konuda neden yorum yaptığını bilmiyorum. Elbette maçın önemi ve yoğunluğu nedeniyle birileri duygularını gösterdi, tıpkı yedek kulübesindekiler gibi ama Mourinho'nun sözlerinden memnun olmadığına inanıyorum." dedi.

Geçen sezonun 37. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 1-0 yendiği, şampiyonluk yarışına doğrudan etkisi bulunan derbide bile atmosferin böyle olmadığını belirten Gomez, "O durumda bile bu derbiye verilen önemi yaşamamıştım" şeklinde konuştu.

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