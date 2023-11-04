Galatasaray'dan Muslera açıklaması: Kırık yok, yırtık ve kanama tespit edildi

Kasımpaşa maçında sakatlanıp oyundan çıkan Fernando Muslera ile ilgili Galatasaray'dan son dakika açıklaması geldi.

Çağlar Bülent Sansar KAYNAK: Haber Merkezi
Galatasaray'dan Muslera açıklaması: Kırık yok, yırtık ve kanama tespit edildi

Galatasaray Kulübü, Kasımpaşa maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın son durumu açıkladı.

HERHANGİ BİR KIRIĞA RASTLANMADI
Yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında dün oynanan Kasımpaşa maçında aldığı darbe sonrası sol dirsek ekleminde çıkık oluşan ve ilk müdahalesi saha içerisinde yapılan oyuncumuz Fernando Muslera'nın bugün sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan tetkiklerinde çıkığa eşlik eden herhangi bir kırığa rastlanmamıştır.

TEDAVİSİNE HEMEN BAŞLANDI
Yapılan ilk değerlendirmede eklem çevresi kaslarda yırtık, eklem kapsülünde kanama ve eklemi oluşturan bağlarda kısmi esneme tespit edilmiştir. Eklem çıkığı saha içerisinde oturtulan oyuncumuzun ileri tedavisine kulübümüzün sağlık merkezinde başlanmıştır."

Öne Çıkanlar
Bihter filmi konusu nedir? Bihter fragmanı yayınlandı mı?
Bihter filmi konusu nedir? Bihter fragmanı yayınlandı mı?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 139. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 139. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
POS tefecilerini anında yakalayan bankacılık sistemi Polatgilleri nasıl yakalayamadı?
POS tefecilerini anında yakalayan bankacılık sistemi Polatgilleri nasıl yakalayamadı?
MasterChef All Star 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove... Eppur si Muove ne demektir? Orhan Can yazdı
Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove... Eppur si Muove ne demektir? Orhan Can yazdı
Son Haberler
Galatasaray Fenerbahçe derbisinde tribünde ilginç detay Spor
Galatasaray Fenerbahçe derbisinde tribünde ilginç detay
Aile 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman? Magazin
Aile 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu Gündem
Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu
Liglerin yayıncısı değişti. Eski yayıncı parayı ödemeden kaçtı Spor
Liglerin yayıncısı değişti. Eski yayıncı parayı ödemeden kaçtı
Arka Sokaklar 648. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Magazin
Arka Sokaklar 648. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
Berber fiyatları uçtu. Bu yıl 4.kez zamlandı Gündem
Berber fiyatları uçtu. Bu yıl 4.kez zamlandı
Binlerce komandodan 100. yıl tırmanışı Gündem
Binlerce komandodan 100. yıl tırmanışı