Galatasaray'dan Napoli harekatı! Sarı-kırmızılılar Mertens ve Osimhen'in arkadaşını istiyor

Süper Lig'de arayı açarak zirveye oturan Galatasaray, Dries Mertens'in yeni veliahtını İtalya'dan getirerek renklerine bağlamak istiyor.

Sarı-kırmızılılar, Mertens ve Osimhen'in Napoli'den takım arkadaşı olan Giacomo Raspadori ile ilgileniyor.

İtalyan basınında çıkan haberlerde Galatasaray'ın 24 yaşındaki Raspadori'yi takip ettiğini ve Napoli ile temaslarına başladığı ifade edildi.

Napoli'nin 33 yıl sonra gelen tarihi şampiyonluğunda kadroda yer alan Raspadori, Galatasaray'ın yıldızları Dries Mertens ve Victor Osimhen ile beraber de aynı dönemde formayı terletmişti.

Sözleşmesi Haziran 2028'de bitecek olan 24 yaşındaki futbolcu bu sezon 12 resmi maçta 1 gol 1 asist yapmayı başardı.