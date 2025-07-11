Galatasaray'dan Napoli'ye yeni teklif

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'dan Napoli'ye yeni teklif

Galatasaray, Victor Osimhen için Napoli ile anlaşmanın yollarını tekliflerini yenileyerek arıyor.

Haluk Yürekli'nin haberine göre Galatasaray, Napoli'ye az önce yeni bir teklif yaptı. 40 milyon euro peşin. 35 milyon euro (2 taksitli ödeme) ve banka teminatlı.

Burhan Can Terzi'nin verdiği son bilgiye göre Galatasaray Napoli'nin tüm şartlarını kabul etti.

"OSIMHEN'İ ALMADAN GELMEYECEĞİZ"

Osimhen transferiyle ilgilenen Galatasaray yönetici Abdullah Kavukcu "Osimhen'i almadan gelmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İtalyan ekibinin başkanı Aurelio De Laurentiis, 75 milyon euro'nun garanti edilmesini istediği için Galatasaray'a evet demedi.

Son Haberler
Binlerce yıllık sessizlik bozuldu: Mayaların kurucu kralı bulundu
Binlerce yıllık sessizlik bozuldu: Mayaların kurucu kralı bulundu
Genç müdür 8 üniversite bitirdi 9 şiir kitabı yazdı
Genç müdür 8 üniversite bitirdi 9 şiir kitabı yazdı
BDDK, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmalarının kapsamını genişletti
BDDK, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmalarının kapsamını genişletti
Grand Kartal Otel davasının son sanığı konuştu
Grand Kartal Otel davasının son sanığı konuştu
Borsa kırmızıya direndi: Altın rekora yürüdü
Borsa kırmızıya direndi: Altın rekora yürüdü