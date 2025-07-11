Galatasaray'dan Napoli'ye yeni teklif

Haluk Yürekli'nin haberine göre Galatasaray, Napoli'ye az önce yeni bir teklif yaptı. 40 milyon euro peşin. 35 milyon euro (2 taksitli ödeme) ve banka teminatlı.

Burhan Can Terzi'nin verdiği son bilgiye göre Galatasaray Napoli'nin tüm şartlarını kabul etti.

"OSIMHEN'İ ALMADAN GELMEYECEĞİZ"

Osimhen transferiyle ilgilenen Galatasaray yönetici Abdullah Kavukcu "Osimhen'i almadan gelmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İtalyan ekibinin başkanı Aurelio De Laurentiis, 75 milyon euro'nun garanti edilmesini istediği için Galatasaray'a evet demedi.