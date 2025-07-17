Galatasaray'dan orta sahaya Real Madrid'den takviye!

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Galatasaray'dan orta sahaya Real Madrid'den takviye!

Real Madrid'in yıldız oyuncusu Galatasaray'a menajerler aracılığıyla önerildi. Okan Buruk'un kararı bekleniyor.

Transfer çalışmalarına kapsamlı şekilde devam eden Galatasaray'a Real Madrid'in yıldız oyuncusu Dani Ceballos'un önerildiği iddia edildi.

MENAJERİ GALATASARAY'IN KAPISINI ÇALDI

Real Madrid'de satış listesine konulan ve ilk 11'de forma giyebileceği yeni bir takım arayışında olan 28 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusunun menajeri Galatasaray'ın kapısını çaldı.

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OKAN BURUK KARAR VERECEK

Yönetimin Ceballos önerisini teknik heyete ilettiği ve Okan Buruk'un kararına göre görüşmelere başlayabileceği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 45 maçta görev alan Ceballos, 2.058 dakika sahada kaldı ve 2 asist yaptı.

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