Galatasaray'dan Osimhen açıklaması: 'Her masada varız'

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Victor Osimhen transferi için Napoli ile süren transfer görüşmeleri hakkında açıklama yaptı.

Kavukçu, "Kimse bize inanmıyordu. Galatasaray'ın böyle bir imkanının olduğunu dünyaya gösterdik. Hiç kimse Galatasaray ile dalga geçemez. Biz her masada varız. Dünyanın bugün 5 kulübü varsa bunların içinde Galatasaray mutlaka olacak. Osimhen bizi çok istiyor. İnanılmaz teklifler aldı, toplam 80-90 milyon euro fazla teklif almasına rağmen bizi seçti. Dimdik duruyor. Sosyal medyaya çok bakmayın. Birlikte olursak her şeyi başarırız" dedi.

İki kulübün 40 milyonu peşin, 35 milyonu iki taksit haline 2026 yılında kadar ödenmek üzere ödeme planı konusunda anlaştığı, transferin son aşamaya geldiği belirtilmişti.

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