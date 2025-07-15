Galatasaray'dan Osimhen için bir hamle daha: Yine masadalar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'dan Osimhen için bir hamle daha: Yine masadalar

Napoli ile Victor Osimhen transferi için yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan Galatasaray'ın İtalyan kulübüyle bugün yeniden masaya oturacağı öğrenildi.

Çıkmaza giren Victor Osimhen transferini tamamlamak için Galatasaray'ın çabaları devam ediyor.

İtalyan kulübünün beklediği 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini 40 milyonu bu sene, 35 milyonu da iki taksit haline önümüzdeki senelerde ödemek üzere teklif yapan sarı kırmızılılar İtalyan kulübünü ikna edememişti.

Napoli'nin ödemeler için banka teminatı istediği, Galatasaray'ın ise bu teminatı henüz sunmadığı iddia edilmişti. Ayrıca Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in de Victor Osimhen ile arasında sorun olduğu, Osimhen'in Galatasaray'a gitmek istemesi nedeniyle Napoli Başkanı'nın transferi zora soktuğu öne sürülmüştü.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre sarı kırmızılılar bir kez daha Napoli ile masaya oturdu. İki kulüp arasında bugün tekrar bir görüşme planlandığı belirtildi.

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