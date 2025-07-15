Galatasaray'dan Osimhen için bir hamle daha: Yine masadalar

Çıkmaza giren Victor Osimhen transferini tamamlamak için Galatasaray'ın çabaları devam ediyor.

İtalyan kulübünün beklediği 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini 40 milyonu bu sene, 35 milyonu da iki taksit haline önümüzdeki senelerde ödemek üzere teklif yapan sarı kırmızılılar İtalyan kulübünü ikna edememişti.

Napoli'nin ödemeler için banka teminatı istediği, Galatasaray'ın ise bu teminatı henüz sunmadığı iddia edilmişti. Ayrıca Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in de Victor Osimhen ile arasında sorun olduğu, Osimhen'in Galatasaray'a gitmek istemesi nedeniyle Napoli Başkanı'nın transferi zora soktuğu öne sürülmüştü.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre sarı kırmızılılar bir kez daha Napoli ile masaya oturdu. İki kulüp arasında bugün tekrar bir görüşme planlandığı belirtildi.

Galatasaray ve Napoli, Victor Osimhen transferi için bugün bir kez daha görüşecek! Yeni görüşme planlandı! https://t.co/k6BiG6GHEP — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) July 15, 2025

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