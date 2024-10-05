Galatasaray’dan Osimhen maskesi açıklaması

Galatasaray, Osimhen’in transfer edilmesi sonrası golcü oyuncunun taktığı ikonik maskeyi satışa çıkarmıştı. Sarı kırmızılı yönetim, GS Store’da satılan maske ile ilgili taraftarlara uyarı yaptı. Uyarıda maskenin mevcut yasalar gereği maç günü stada alınmayacağının altı çizildi.

Galatasaray’ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Büyük Galatasaray taraftarı, Victor Osimhen'in ikonik maskesi, GSStore'da büyük ilgi görmeye devam ediyor! Maskemize gösterdiğiniz yoğun ilgi için sizlere teşekkür eder ve güvenli bir maç keyfi için önemli bir hatırlatma yapmak isteriz. Spor yasası gereğince maskenin maç günlerinde stadyuma alınmayacağını bildirmek ister ve stadyum kurallarına uyum açısından da bu kuralın dikkate alınmasını rica ederiz. Güvenliğiniz ve stadyum kurallarına uyum açısından gerekli önlemleri almanızı önemle tavsiye ediyoruz. Keyifli ve güvenli maç günleri dileriz."