Galatasaray'dan Parades kararı. Icardi'den sonra o da mı gelecek

Editör: Hamza Özalkuş

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, uzun süredir transfer gündeminde yer alan Leandro Paredes için kararını verdi.



ARJANTİNLİ BEKLENMEYECEK

Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre; sarı-kırmızılı takım, Arjantinli yıldız için PSG ile 6 milyon euro bedelle anlaşma sağladı. Ancak Paredes transfer için son kararını hala vermedi. Galatasaray bu nedenle Paredes için artık beklememe kararı aldı.



ALTERNATİFLERE YÖNELECEK

Galatasaray'ın Paredes için beklememe kararı sonrası orta saha için alternatif isimlere yöneleceği aktarıldı. Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, Paredes için yaptığı açıklamada, Arjantinli yıldızın ilk alternatiflerini beklediğini açıklamıştı. Timur, "Paredes ilk alternatiflerine bakıyor. Oradan gelecek sonuca göre hareket edecek" sözlerini kullanmıştı.



Geçtiğimiz sezonu Juventus'ta tamamlayıp PSG'ye geri dönen Paredes, 35 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.