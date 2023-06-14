Galatasaray'dan Paredes harekatı. Yönetim harekete geçti

Bu sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hızla sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, gelecek sezon üç kulvarda mücadele edeceği için yönetim, alternatifli bir kadro kurmak istiyor.

OLİVİERA FÖZDEN DÜŞÜYOR

Galatasaray'ın özellikle orta sahaya takviye yapması bekleniyor. Sarı kırmızılılar, birçok talibi olmasına rağmen geçen sezon takıma katılan ve performansıyla göz dolduran Lucas Torreira’yı takımda tutmayı planlıyor. Uruguaylı futbolcunun partneri Sergio Oliveira’yı yeterli görmeyen yönetim, o bölgeyi güçlendirmeyi düşündüğü öğrenildi.

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

Youri Tielemans transferinden beklediği sonucu alamayan sarı kırmızılılar, rotasını Leandro Paredes'e çevirdi. Geçtiğimiz sezonu Juventus’ta kiralık olarak geçiren Arjantinli futbolcu, PSG'ye geri döndü. Fransız ekibiyle 1 sezon sözleşmesi kalan 28 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Leandro Paredes, bu sezon Juventus formasıyla 35 karşılaşmaya çıktı. 1 gol ve 1 asist katkısı verdi.