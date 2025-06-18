Galatasaray'dan PFDK tepkisi: Cezaları karşılaştırdı

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, sarı kırmızılı kulübün haziran ayı olağan divan kurulu toplantısında gündemdeki konularla ilgili konuştu.

PFDK yönetiminin sızdırılan Whatsapp mesajları nedeniyle istifa etmesi üzerine açıklamalarda bulunan Yazgan şunları söyledi:

"Dün yaşanan hadiselerle alakalı; PFDK yazışmaları ile alakalı tamamen yorumsuz birkaç tane sayı vermek istiyorum. Geçtiğimiz dönem PFDK'nın kulübümüze verdiği cezalar... PFDK aşamasında, Tahkim'den sonrası değil. Bizim stadımızda geçen sene 175 bloğa kapatma cezası vermiş PFDK, rakibimiz Fenerbahçe'ye sadece 138 blok ceza verilmiş.

Yönetici, teknik adam hak mahrumiyeti; Fenerbahçe'ye 140 gün, bize 179 gün ceza verilmiş. Kulüplerin hak mahrumiyetleriyle alakalı olarak Fenerbahçe'ye 135 gün ceza verirken bize 178 gün ceza vermiş. Bunlar yorumsuz. Elbette süreç içerisinde yorumlarımız olacak."

PFDK Başkanı ve yönetimi, istifa kararı aldı

Futbol dünyası karıştı! Fenerbahçe'den flaş başvuru: Yapı ifşa oldu

'Fener ağlama' mesajı TFF'yi karıştıracak! "Mourinho'dan acısını gelecek yıl çıkarırız"

Dursun Özbek'ten sert açıklamalar! "Sinsi planlar..."