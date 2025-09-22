Galatasaray'dan Sadettin Saran'a ilk telefon

Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurulu bugün yapılan seçimle sona erdi. Seçimi Sadettin Saran'ın kazanmasıyla 7 yıllık Ali Koç dönemi sona erdi.

A Spor yayınında gelişmeyi duyuran Ender Bilgin'in haberine göre, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sadettin Saran'ı arayarak kutladı.

Bilgin, "Futbolumuzun içinde bulunduğu bu kavga ortamında çok önemli bir gelişme bu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sadettin Saran'a telefon açıyor ve tebrik ediyor" dedi.