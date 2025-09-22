Galatasaray'dan Sadettin Saran'a ilk telefon

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'dan Sadettin Saran'a ilk telefon

Fenerbahçe başkanlığına seçilen Sadettin Saran'a, Galatasaray'dan tebrik telefonu geldi.

Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurulu bugün yapılan seçimle sona erdi. Seçimi Sadettin Saran'ın kazanmasıyla 7 yıllık Ali Koç dönemi sona erdi.

A Spor yayınında gelişmeyi duyuran Ender Bilgin'in haberine göre, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sadettin Saran'ı arayarak kutladı.

Bilgin, "Futbolumuzun içinde bulunduğu bu kavga ortamında çok önemli bir gelişme bu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sadettin Saran'a telefon açıyor ve tebrik ediyor" dedi.

Son Haberler
Polisin şüphe üzerine durdurduğu cipten ruhsatsız tüfek çıktı
Polisin şüphe üzerine durdurduğu cipten ruhsatsız tüfek çıktı
Balıkesir'de deprem
Balıkesir'de deprem
Galatasaray'dan Sadettin Saran'a ilk telefon
Galatasaray'dan Sadettin Saran'a ilk telefon
TEKNOFEST İstanbul'u 1 milyon 32 bin kişi ziyaret etti
TEKNOFEST İstanbul'u 1 milyon 32 bin kişi ziyaret etti
Kocaeli'de ormanlık alandaki baraka alev alev yandı
Kocaeli'de ormanlık alandaki baraka alev alev yandı