Süper Lig'de lider Galatasaray Başakşehir maçının hazırlıklarına milli takım kamplarında bulunan 10 oyuncusundan yoksun bir şekilde başladı.

KAAN AYHAN VE JAKOBS TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Milli araya 22 puanla kayıpsız giren Sarı Kırmızılılar'da Başakşehir ile oynanacak zorlu karşılaşma öncesi sakatlığı bulunan Wilfried Singo, Kaan Ayhan ve Ismail Jakobs ile ilgili açıklama geldi.

Singo'nun tedavisine devam edilirken hafif sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan ve Ismail Jakobs ise bugün yapılan antrenmanda fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaray hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.