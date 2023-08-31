Galatasaray Şampiyonlar Ligi öncesi Enisey'i farklı yendi

Editör: Ufuk Cingöz

Basketbol Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcilerimizden Galatasaray NEF yeni sezon öncesinde ilk hazırlık maçında Enisey ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar ilk yarısını 42-22 önde kapattığı maçta rakibini 80-72’lik skorla devirmeyi başardı.

Galatasaray‘da Enisey Krasnoyarsk karşılaşmasında rahatsızlıkları bulunan Buğrahan Tuncer ve Jarell Martin forma giymedi.

Galatasaray’da Corey Walden 19, Jonah Radebaugh ve Miralem Halilovic 10, Sadık Emir Kabaca 9, İsmet Akpınar ve Muhaymin Mustafa 8, Akwasi Yeboah 6, Samet Geyik 5, Göksenin Köksal 3 ve Ömer Oralkan 2 sayıyla mücadele etti. Kaynak: Eurohoops