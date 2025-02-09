Galatasaray'dan şampiyonluk paylaşımı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray-Adana Demirspor maçında flaş bir gelişme yaşandı. Adana Demirsporlu futbolcular, maç 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle devam ederken 30. dakikada sahadan çekilerek soyunma odasına gitti.

Galatasaray yarım kalan Adana Demirspor maçının ardından sosyal medya paylaşımında bulundu. Sarı kırmızılı ekip "Milyonlarca taraftarımızla birlikte, tüm engelleri yerle bir ederek 25. şampiyonluğumuza ulaşacağız!"